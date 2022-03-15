Зеленский встретился с лидерами трех стран в Киеве

В Украине визит глав правительств во время войны с Россией называют мощным свидетельством поддержки.

В Киеве президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями власти Польши, Словении и Чехии. Об этом во вторник, 15 марта, сообщается в Telegram-канале украинского лидера.

Так, на переговорах присутствуют глава польского правительства Матеуш Моравецкий, вице-премьер Польши Ярослав Качиньский, премьер-министр Чехии Петр Фиала и премьер-министр Словении Янез Янша.

"Ваш визит в Киев в это тяжелое для Украины время - мощное свидетельство поддержки. Мы это очень ценим", - говорится в подписи к видео.

В то же время президенты Словении и Австрии Борут Пахор и Александр Ван дер Беллен после двухсторонних переговоров выступили с совместным заявлением, в котором осудили войну России, развязанную против Украины.

"Мы осуждаем агрессивную войну России против Украины и призываем к немедленному прекращению огня, чтобы положить конец страданиям невинных людей. В этом контексте мы приветствуем решение обеих сторон продолжить переговоры. Только политический диалог может привести к миру!" - говорится в сообщении.

Напомним, польский, чешский и словенский премьеры прибыли в осажденный Киев на поезде. Состав сегодня утром отправился из Варшавы.

Как известно, в Украине с визитом также находится министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, который стал первым главой МИД, посетившим нашу страну с начала вторжения российских войск.

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