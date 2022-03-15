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Установлена личность убитого Азовом российского генерала - соцсети

Олег Митяев был командиром российской "элитной" 150-й мотострелковой дивизии.
Установлена личность убитого Азовом российского генерала - соцсети

В Сети появились имя и фото ликвидированного в ходе боевых действий полком Азов на территории Украины генерал-майора армии РФ. Об этом информирует Telegram-канал Украина: оперативно.

Как указано, убитый оказался командиром российской "элитной" 150-й мотострелковой дивизии. Его имя - Олег Миятев.

 

 Фото: https://t.me/crisis2022

Напомним, об уничтожении Митяева стало известно сегодня. Обстоятельства ликвидации российского генерала не раскрываются.

Потери высшего ранга. В Украине гибнут генералы РФ

 

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