Установлена личность убитого Азовом российского генерала - соцсети
Олег Митяев был командиром российской "элитной" 150-й мотострелковой дивизии.
В Сети появились имя и фото ликвидированного в ходе боевых действий полком Азов на территории Украины генерал-майора армии РФ. Об этом информирует Telegram-канал Украина: оперативно.
Как указано, убитый оказался командиром российской "элитной" 150-й мотострелковой дивизии. Его имя - Олег Миятев.
Фото: https://t.me/crisis2022
Напомним, об уничтожении Митяева стало известно сегодня. Обстоятельства ликвидации российского генерала не раскрываются.
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