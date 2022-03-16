Защитники Мариуполя взывают о помощи

В батальоне заявляют, что стоят и будут стоять на защите города, однако не хотят "быть героями и мучениками посмертно".

Украинские военные и медики, которые стоят на защите города Мариуполь в Донецкой области, призывают помочь им вывести населенный пункт из-под блокады. Соответствующее видео вечером во вторник, 15 марта, обнародовано в Telegram-канале батальона Азов.

"Если вы думаете, что представляете масштаб катастрофы в Мариуполе от преступлений России, то, уверяю, даже не представляете", - говорит девушка на видео.

Она сообщает, что в городе машины скорой помощи уже не ездят, и медикам приходится помогать и военным, и гражданским. При этом число раненых, покалеченных людей увеличивается с каждым днем.

"Я понимаю, это больно слушать, потому что среди раненых и погибших, возможно, ваши родные и близкие. Но слушайте, потому что вы должны понимать ситуацию и действовать. Напоминать о Мариуполе. Кричать о нем. Ибо мы не хотим быть героями и мучениками посмертно", - призвала девушка.

Кроме того, в Азове сообщили, что им стало известно о запланированных россиянами провокациях, а именно о том, что оккупанты переодеваются в форму батальона с целью дальнейшей дискредитации подразделения.

"Мы об этом знаем и предостерегаем русских животных - за каждые преступные действия они получат безжалостный ответ. А граждан Украины призываем: не поддавайтесь на провокации!!!", - уточнили защитники.

Напомним, накануне войска РФ в Мариуполе взяли в заложники врачей и пациентов областной больницы интенсивного лечения. В подвале учреждения удерживают около 400 человек.

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