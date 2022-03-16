ВСУ уничтожили 40% российских войск в Украине

В связи с этим Минобороны РФ приняло решение о досрочном выпуске курсантов высших военных учебных заведений и отправке их в Украину.

По итогам двадцати дней войны в Украине защитники разгромили почти половину российской армии, переброшенной на нашу землю. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, опубликованной в ночь на среду, 16 марта.

"По состоянию на 15 марта 2022 года, врагом утрачено (уничтожено полностью или потеряна боеспособность) до 40% подразделений, привлеченных к т.н. "операции" на территории Украины", - говорится в сообщении.

Как указано, задачи врага по разгрому украинской армии, выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей не выполнены. При этом захватчики пытаются усилить группировку войск за счет дополнительного переброса на территорию Украины батальонных тактических групп, сформированных из сводных подразделений, понесших потери в течение первых десяти суток операции, и венных наемников из числа граждан иностранных государств.

Кроме того, по информации Генштаба, российское военное руководство приняло решение о досрочном выпуске курсантов высших военных учебных заведений на территории РФ с последующим привлечением их к боевым действиям против Украины.

Как сообщалось, российские захватчики продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры Украины, мирному населению, жилым кварталам, школам и детским садам.

Кроме того, три группы боевых кораблей российского флота приблизились к Одессе и нанесли удар по региону.

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