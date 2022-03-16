В России и Беларуси заблокируют протокол безопасного соединения https

Компании GeoTrust, Sectigo, DigiCert, Thawte и Rapid больше не будут выпускать сертификаты для российских и белорусских сайтов и обновлять существующие.

По инициативе Министерства цифровой трансформации Украины, в РФ и Беларуси перестали работать основные компании, которые выдают сертификаты безопасности SSL и TLS для вебсайтов, а именно GeoTrust, Sectigo, DigiCert, Thawte, Rapid. Об этом во вторник, 15 марта, сообщил глава украинского ведомства Михаил Федоров.

Отмечается, что наличие упомянутых сертификатов безопасности означает, что ресурсы надежно защищены и можно передавать свои персональные данные. Например, предоставить реквизиты карты, чтобы они вводились автоматически, когда вы хотите что-то приобрести.

Теперь, по словам министра, компании больше не будут выпускать сертификаты для российских и белорусских сайтов и обновлять существующие. Соответственно, они автоматически станут опасными для всех пользователей, а браузеры по всему миру их будут блокировать.

"Фактически это означает смерть протокола https в России", - резюмировал Федоров.

Напомним, 1 марта украинские айтишники после сдерживания российских атак перешли в наступление на просторах Сети.

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