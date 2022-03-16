Зеленский пригласил друзей Украины посетить Киев

Глава государства отметил, что визит в украинскую столицу может быть опасным, поскольку небо над Украиной до сих пор не закрыто.

Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении во вторник, 15 марта, призвал лидеров стран-союзников Украины приехать в Киев.

"Приглашаю всех друзей Украины посетить Киев. Здесь может быть опасно, потому что наше небо еще не закрыто от российских ракет и самолетов. Решение об усилении нашего арсенала в воздухе еще не принято. Мы не получили самолеты", - подчеркнул он.

При этом украинский лидер отметил, что сейчас весь мир наблюдает за украинцами, за их борьбой с захватчиками, и что каждый, кто поддержал нашу страну, получит благодарность.

Кроме того, Зеленский на русском языке обратился к представителям российской власти и, отдельно, к сотрудникам государственных СМИ РФ. Он призвал их увольняться, чтоб избежать международного преследование за пропаганду войны и насилия.

Напомним, накануне президент Украины встретился в Киеве с главами правительств Польши, Чехии и Словении, которые прибыла в осажденную столицу на поезде.

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