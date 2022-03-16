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Воздушные силы Украины уничтожили еще три вражеских самолета

Украинские бомбардировщики Су-24м, штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-24 под прикрытием истребителей совершили девять авианалетов на колонны вражеской техники.
Воздушные силы Украины уничтожили еще три вражеских самолета

За день 15 марта украинская авиация уничтожила около десяти российских летающих объектов. Об этом в ночь на среду, 16 марта, информировало командование Воздушных сил ВСУ.

Как указано, накануне силами противовоздушной обороны были уничтожены три самолета армии РФ. Один пока не установлен, а два - это истребители-бомбардировщики Су-34.

Кроме того, был сбит один вражеский вертолет, три дрона оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты.

"Авиация Воздушных Сил наносила ракетно-бомбовые удары и по наземным целям. Группа тактического назначения в составе бомбардировщиков Су-24м, штурмовиков Су-25, вертолетов Ми-24 армейской авиации под прикрытием истребителей совершила девять авианалетов на колонны вражеской техники и скопления войск рашистов", - говорится в сообщении.

Также ВСУ обнародовали видео падения сбитого вражеского Су-34 недалеко от Харькова.

Как сообщалось, для взлета истребителей российская армия использует белорусские аэродромы.

 

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