Воздушные силы Украины уничтожили еще три вражеских самолета

Украинские бомбардировщики Су-24м, штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-24 под прикрытием истребителей совершили девять авианалетов на колонны вражеской техники.

За день 15 марта украинская авиация уничтожила около десяти российских летающих объектов. Об этом в ночь на среду, 16 марта, информировало командование Воздушных сил ВСУ.

Как указано, накануне силами противовоздушной обороны были уничтожены три самолета армии РФ. Один пока не установлен, а два - это истребители-бомбардировщики Су-34.

Кроме того, был сбит один вражеский вертолет, три дрона оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты.

"Авиация Воздушных Сил наносила ракетно-бомбовые удары и по наземным целям. Группа тактического назначения в составе бомбардировщиков Су-24м, штурмовиков Су-25, вертолетов Ми-24 армейской авиации под прикрытием истребителей совершила девять авианалетов на колонны вражеской техники и скопления войск рашистов", - говорится в сообщении.

Также ВСУ обнародовали видео падения сбитого вражеского Су-34 недалеко от Харькова.

Как сообщалось, для взлета истребителей российская армия использует белорусские аэродромы.

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