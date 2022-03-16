Данилов: Война с Украиной - это начало Третьей мировой

Глава СНБО уточнил, что если Китай примет решение поддерживать Россию военной помощью, то Третья мировая будет неизбежной.

Война, которую развязала Россия против Украины, уже стала началом Третьей мировой. Она не обойдет никого. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью НВ, обнародованном во вторник, 15 марта.

"Мир должен осознавать, что это начало Третьей мировой войны. Если кто-то считает, что их это обойдет, то тогда они живут в иллюзиях и не понимают, что такое путинский рашизм, что такое современная Россия", - отметил Данилов.

При этом глава СНБО уточнил, что если Китай примет решение поддерживать Россию военной помощью, то Третья мировая тогда уже будет неизбежной.

"Мы видели, что на Гонконгской бирже все китайские компании обрушились вслед за российскими. Если китайское руководство считает, что они разделяют судьбу с РФ, то это их право. Пусть попытаются бороться со всем миром", - сказал секретарь Совета.

Ранее Данилов поделился мнением, что Украине нужен новый оборонный союз, в котором должна быть страна с ядерным оружием.

Зеленский о НАТО: Услышали, что нам туда не войти

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet