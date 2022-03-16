Флот РФ обстрелял Одесскую область - МВД

Таким образом враг пытался "прощупать систему береговой обороны", но результата не достиг, отметил советник главы ведомства.

Российские корабли в ночь на среду, 16 марта, открыли огонь по Одесской области. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его данным, обстрел начался после 23 часов.

"Российские оккупанты, с кораблей, начали ракетный и артиллерийский обстрел украинского берега в Одесской области в районе села Тузлы. Выпустили огромное количество боеприпасов с большой дистанции", - написал Геращенко.

Советник допустил, что таким образом враг пытался "прощупать систему береговой обороны", но результата не достиг.

"Попыток высаживать десант не было", - резюмировал Геращенко.

Как сообщалось, накануне 14 российских военных кораблей выдвинулись в сторону Одессы. Вскоре по региону был нанесен удар, в результате которого два человека получили ранения.

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