Польша призывает отправить в Украину миротворцев

В ходе встречи в Киеве обсуждались вопросы гарантий безопасности для нашего государства и усиление санкционной политики против России.

Для прекращения боевых действий в Украину следует отправить миротворцев НАТО. С таким предложением выступил вице-премьер Польши Ярослав Качиньский на брифинге по итогам переговоров в Киеве во вторник, 15 марта.

"Считаю, что нужна миротворческого миссия НАТО или, возможно, какого-то более широкого состава, которая будет в состоянии себя защитить, которая с согласия президента и правительства этой страны будет действовать на территории Украины", - сказал политик.

В свою очередь в Офисе президента после переговоров лидеров Польши, Чехии, Словении и Украины в Киеве сообщили, что в ходе встречи обсуждались вопросы гарантий безопасности для нашего государства, усиление санкционной политики против России, а также перспективы членства Украины в Европейском Союзе.

Кроме того, стороны затронули также планы восстановления Украины после завершения военных действий и отметили важность международной помощи в наполнении соответствующих фондов восстановления, которые уже создало украинское правительство.

"Мы знаем стопроцентно, что все, что мы обсуждаем, дойдет до той положительной цели для нашей страны, нашей безопасности и нашего будущего", - цитируют в ОП украинского лидера.

Напомним, в Верховной Раде также считают необходимым введение в Украину миротворческих сил на основании Резолюции ГА ООН 377(V) "Объединение ради мира".

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