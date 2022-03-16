Зеленский требует полной остановки торговли с РФ

Украинский лидер отмечает, что цена за войну против Украины должна стать чрезвычайно болезненной для России.

Президент Владимир Зеленский призывает каждую страну и компанию мира отказаться от торговли с Россией за ее нападение на Украину. Об этом говорится на странице главы государства в Twitter.

"Вся торговля с РФ должна быть остановлена, чтобы она не могла спонсировать убийства наших детей. Украинцы во всем мире! Общайтесь с политиками, говорите с журналистами, давите на бизнес, чтобы он выходил с российского рынка. Чтобы их доллары и евро не оплачивали нашу кровь!" - заявил Зеленский.

Украинский лидер отмечает, что цена за войну против Украины должна стать чрезвычайно болезненной для России.

"Соответствующее давление - задача для всех украинцев внутри Украины и за рубежом, а также для всех друзей и партнеров нашей страны. Все в мире должны занять нравственную позицию. Не только государства, но и компании", - подчеркнул президент.

Напомним, в Украине по состоянию на 24 февраля насчитывалось 16 896 активных компаний, среди собственников, учредителей или конечных бенефициаров которых есть хотя бы один гражданин или резидент РФ либо Беларуси.

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