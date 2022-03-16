В Украине ввели уголовную ответственность за пропаганду действий РФ

Действие указа касается также политических партий и организаций. За оправдание, отрицание и прославление российской агрессии злоумышленникам грозит уголовная ответственность.

Президент Владимир Зеленский подписал закон, которым запрещается изготовление и распространение информационной продукции, направленной на пропаганду действий РФ. Об этом во вторник, 15 марта, сообщила пресс-служба Верховной Рады.

Так, согласно документу, запрещено:

оправдывать агрессию РФ в отношении Украины и представлять ее как "гражданскую войну";

прославлять военных России, наемников и членов других самопровозглашенных пророссийских групп, в частности их нельзя называть "ополченцами" и "вежливыми людьми";

использовать оправдание, признавать правомерными, опровергать вооруженную агрессию России против Украины в 2014 году;

употреблять термины "внутренний конфликт", "гражданская война", "гражданский конфликт".

Как указано, за оправдание, отрицание и прославление российской агрессии злоумышленнику грозит уголовная ответственность. Действие указа касается также политических партий и организаций.

Ранее правительство Украины одобрило список российских пропагандистов, против которых будут введены санкции. Соответствующий акт передали на рассмотрение Совету национальной безопасности и обороны.

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