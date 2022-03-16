Почта
 

Обнародован список ликвидированных высших чинов армии РФ

В перечне указаны десять имен в звании от подполковника до генерал-майора, которые были убиты за 20 дней войны.
Обнародован список ликвидированных высших чинов армии РФ

С начала военного вторжения России в Украину наши защитники уничтожили ряд представителей высшего военного командования армии РФ. Об этом во вторник, 15 марта, информировал Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Так, в перечне указаны десять лиц, среди которых:

  • генерал-майор Тушаев Магомед;
  • генерал-майор Герасимов Виталий;
  • генерал-майор Колесников Андрей;
  • генерал-майор Суховецкий Андрей;
  • полковник Захаров Андрей;
  • полковник Порохня Сергей;
  • полковник Николаев Игорь;
  • подполковник Агарков Юрий;
  • подполковник Софронов Дмитрий;
  • подполковник Ермолин Михаил.

"Приведенный нами список далеко не полон, и мы искренне надеемся, что храбрые украинские войска будут "дописывать" его с геометрической прогрессией", - отметили в Центре.

Добавим, вчера защитники из батальона Азов уничтожили командира российской "элитной" 150-й мотострелковой дивизии Олега Митяева.

Потери высшего ранга. В Украине гибнут генералы РФ

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK