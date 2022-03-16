Обнародован список ликвидированных высших чинов армии РФ

В перечне указаны десять имен в звании от подполковника до генерал-майора, которые были убиты за 20 дней войны.

С начала военного вторжения России в Украину наши защитники уничтожили ряд представителей высшего военного командования армии РФ. Об этом во вторник, 15 марта, информировал Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Так, в перечне указаны десять лиц, среди которых:

генерал-майор Тушаев Магомед;

генерал-майор Герасимов Виталий;

генерал-майор Колесников Андрей;

генерал-майор Суховецкий Андрей;

полковник Захаров Андрей;

полковник Порохня Сергей;

полковник Николаев Игорь;

подполковник Агарков Юрий;

подполковник Софронов Дмитрий;

подполковник Ермолин Михаил.

"Приведенный нами список далеко не полон, и мы искренне надеемся, что храбрые украинские войска будут "дописывать" его с геометрической прогрессией", - отметили в Центре.

Добавим, вчера защитники из батальона Азов уничтожили командира российской "элитной" 150-й мотострелковой дивизии Олега Митяева.

Потери высшего ранга. В Украине гибнут генералы РФ

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet