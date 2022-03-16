Обнародован список ликвидированных высших чинов армии РФ
В перечне указаны десять имен в звании от подполковника до генерал-майора, которые были убиты за 20 дней войны.
С начала военного вторжения России в Украину наши защитники уничтожили ряд представителей высшего военного командования армии РФ. Об этом во вторник, 15 марта, информировал Центр противодействия дезинформации при СНБО.
Так, в перечне указаны десять лиц, среди которых:
- генерал-майор Тушаев Магомед;
- генерал-майор Герасимов Виталий;
- генерал-майор Колесников Андрей;
- генерал-майор Суховецкий Андрей;
- полковник Захаров Андрей;
- полковник Порохня Сергей;
- полковник Николаев Игорь;
- подполковник Агарков Юрий;
- подполковник Софронов Дмитрий;
- подполковник Ермолин Михаил.
"Приведенный нами список далеко не полон, и мы искренне надеемся, что храбрые украинские войска будут "дописывать" его с геометрической прогрессией", - отметили в Центре.
Добавим, вчера защитники из батальона Азов уничтожили командира российской "элитной" 150-й мотострелковой дивизии Олега Митяева.
Потери высшего ранга. В Украине гибнут генералы РФ
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