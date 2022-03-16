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В Донецкой области захватчики за день убили четырех мирных граждан

Удалось уточнить информацию об еще двух погибших в Яцковке в результате авиаудара 10 марта и о двух погибших в Мариуполе.
В Донецкой области захватчики за день убили четырех мирных граждан

На территории Донецкой области за день 15 марта российские военные убили четырех гражданских. Такие данные обнародовал глава региона Павел Кириленко.

"Россия убивает гражданских! 15 марта россияне убили еще 4 жителей области: 2 в Угледаре и 2 в Верхнеторецком. Кроме того, сегодня удалось уточнить информацию о еще 2 погибших в Яцковке в результате авиаудара 10 марта и о 2 погибших в Мариуполе", - написал губернатор.

По его словам, накануне еще три человека получили ранения: двое в Авдеевке и один - в Александрополе.

"Точное количество жертв в Волновахе и Мариуполе установить сейчас невозможно", - резюмировал Кириленко.

Напомним, на видео попал момент убийства оккупантами жителя Мариуполя из пушки.

Как сообщалось, российские военные после разрушения города Волноваха в Донецкой области принялись стрелять из танков по жилым домам.

 

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