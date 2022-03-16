В Донецкой области захватчики за день убили четырех мирных граждан

Удалось уточнить информацию об еще двух погибших в Яцковке в результате авиаудара 10 марта и о двух погибших в Мариуполе.

На территории Донецкой области за день 15 марта российские военные убили четырех гражданских. Такие данные обнародовал глава региона Павел Кириленко.

"Россия убивает гражданских! 15 марта россияне убили еще 4 жителей области: 2 в Угледаре и 2 в Верхнеторецком. Кроме того, сегодня удалось уточнить информацию о еще 2 погибших в Яцковке в результате авиаудара 10 марта и о 2 погибших в Мариуполе", - написал губернатор.

По его словам, накануне еще три человека получили ранения: двое в Авдеевке и один - в Александрополе.

"Точное количество жертв в Волновахе и Мариуполе установить сейчас невозможно", - резюмировал Кириленко.

Напомним, на видео попал момент убийства оккупантами жителя Мариуполя из пушки.

Как сообщалось, российские военные после разрушения города Волноваха в Донецкой области принялись стрелять из танков по жилым домам.

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