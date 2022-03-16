Итоги 15.03: Приезд премьеров и сотня убитых детей

Главы правительств Польши, Чехии и Словении посетили Киев; жертвами войны уже стали почти 100 украинских детей. Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Премьер-министры трех стран совершили визит в Украину

В разгар войны в украинскую столицу прибыли и провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским глава польского правительства Матеуш Моравецкий, вице-премьер Польши Ярослав Качиньский, премьер-министр Чехии Петр Фиала и премьер-министр Словении Янез Янша.

Стороны обсудили вопросы гарантий безопасности для Украины и усиление санкционной политики против России. По итогам встречи Качиньский призвал НАТО отправить в Украину миротворцев.

В Генпрокуратуре назвали число погибших во время войны детей

Вследствие вооруженной агрессии России по отношению к Украине по состоянию на утро 15 марта погибли 97 детей и более 100 получили ранения. Больше всего пострадавших в Киевской, Харьковской, Донецкой, Черниговской, Сумской, Херсонской, Николаевской и Житомирской областях. Каждый день под обстрелами погибают как минимум пятеро детей.

Число несовершеннолетних, вынужденных покинуть Украину, достигло 1,5 миллиона.

Евросоюз расширил санкционный список против России

Европейский Союз официально утвердил четвертый пакет санкций против РФ в связи с ее полномасштабной войной в Украине. Под ограничения попали олигархи и связанная с режимом элита, члены их семей, известные бизнесмены, которые вовлечены в экономические сектора, обеспечивающие существенный источник дохода для режима.

Эти санкции также направлены против тех, кто играет ведущую роль в дезинформации и пропаганде, которые сопровождают войну Путина против украинского народа.

ПАСЕ единогласно решила исключить Россию

Парламентская ассамблея Совета Европы по итогам внеочередного пленарного заседания решила, что Россия больше не может быть членом организации, поскольку Москва совершила грубые нарушения Устава СЕ, несовместимые со статусом государства-члена.

Кроме того, Ассамблея официально признала молдавское Приднестровье зоной российской оккупации.

В США одобрили помощь Украине на 13,6 млрд долларов

Президент США Джо Байден подписал законодательную инициативу, ранее принятую Конгрессом и предусматривающую выделение 13,6 миллиарда долларов Украине, которая противостоит российскому вторжению. По данным американских СМИ, 1,01 млрд из указанной суммы Вашингтон передаст Киеву на вооружение в ближайшие дни.

Рада снизила налоги и сняла акциз на топливо

Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект, согласно которому ФОПам и юрлицам с оборотом до 10 млрд грн предусмотрели возможность платить единый налог с оборота в объеме 2% по правилам, установленным для плательщиков третьей группы. Кроме того, топливо освободили от акциза, а НДС уменьшили до 7%. За просрочку обязательств по договорам о потребительском кредите с заемщиков сняли ответственность.

Состоялись очередные онлайн-переговоры между Украиной и РФ

Делегации Украины и России вернулись к переговорам после технической паузы, возобновлены консультации на главной переговорной платформе: общие вопросы урегулирования, прекращения огня, вывода войск с территории Украины. Как отметили в ОП, переговоры стали "более конструктивны", обсуждается будущее соглашение.

Из Мариуполя выехали 20 тысяч людей

Из города Мариуполь в Донецкой области по гуманитарному коридору на частных автомобилях выехали около 20 тысяч человек. Колона машин насчитывала порядка четырех тысяч транспортных средств. Из них 570 успели к ночи добраться в Запорожье, остальные остались на ночь в населенных пунктах Запорожской и Донецкой областей.

Тем временем в городе оккупанты взяли в заложники порядка 400 врачей и пациентов местной больницы. Их удерживают в подвале.

Потери армии РФ в Украине в живой силе превысили 13,5 тысячи

С 24 февраля по 15 марта общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили более 13 500 человек. Кроме того, уничтожены 81 самолет, 95 вертолетов, 404 танка, 1279 боевых бронированных машин, 150 артиллерийских систем, 36 средств ПВО, 64 реактивных системы залпового огня, 60 цистерн с горюче-смазочными материалами, 9 дронов, 3 корабля/легких скоростных катера, 640 единиц автомобильной техники.

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