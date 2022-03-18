Украине нужно передовое оружие – Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине, которая сражается с российскими оккупантами, нужно получать от международных партнеров передовое оружие. Об этом он рассказал сегодня, 18 марта, в новом видеообращении.
Глава государства отметил, что у Вооруженных сил Украины пока нет адекватного противоракетного оружия и нет доставочного количества военных самолетов. Тем не менее, украинские защитники все-таки сбивают российские ракеты, самолеты и вертолеты.
Зеленский сказал, что ВСУ будут и дальше делать все от них зависящее, чтобы победить оккупантов. Однако, Украине нужно передовое оружие.
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"Российские ракеты не упадут от дробовиков, которыми некоторые пытаются подменить действительно полезные поставки", - подчеркнул Зеленский.
Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что есть два варианта окончания российско-украинской войны.
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