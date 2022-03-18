Подоляк обратился к "диванным" экспертам: Мы знаем, что делаем

Экс-министр обороны Гриценко выступил с обвинениями ОП насчет "неправильного" ведения переговоров.

После видеообращения Алексея Арестовича к "паникерам", обратился и советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Украинские политики ответили "диванным" войскам по поводу проведения переговоров с российской стороной. В частности, Арестович и Подоляк обратились к экс-министру обороны Гриценко.

Михаил Подоляк, как член переговорной комиссии, отметил, что за 23 дня полномасштабной войны для Украины важно единство, когда все один за одного. Так как то, что происходит сейчас, уже доказало всему миру, что украинцы - "крутая нация".

"Просьба. Остановите "экспертов", которые, спрятавшись неизвестно где, начинают свои заунывные песни о том, как нам правильно воевать, как правильно вести переговоры. Мы знаем, что делаем. И мы исправим все ошибки," - подчеркнул советник главы ОП.

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Анатолий Гриценко пока не отреагировал на видеообращение Подоляка. Однако стоит отметить, что под его крайним постом, где он обращался к Арестовичу и Ермаку, в комментариях люди обвиняют его в расколе общества. По мнению украинцев, сейчас не время ссориться - тем более, в открытую.

Ранее мы писали, что Гриценко ответил Алексею Арестовичу. По мнению экс-главы Минобороны, все "решает" Ермак, поэтому пост в Фейсбуке был посвящен в основном ему.