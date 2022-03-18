Контрнаступление под Киевом: Освобождены 30 населенных пунктов

Командующий обороной Киева получил орден от президента за профессиональные действия

В ходе контрнаступательных действий под Киевом украинские войска освободили от российских оккупантов более 30 населенных пунктов. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в дневном видеообращении от 18 марта.

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"За время обороны Киева удалось освободить более 30 населенных пунктов в Киевской области, которые были временно оккупированы врагом", - сообщил он.

По словам Зеленского, успешной оборона Киева является в том числе благодаря действиям командующего Сухопутными войсками Александра Сырского, который с начала полномасштабного российского вторжения руководит обороной города.

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За профессиональные и мужественные действия Сырского, из-за которых оккупанты понесли значительные потери и вынуждены были отступить от украинской столицы, президент наградил его орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени.

Напомним, на правом берегу Днепра оккупантов отбросили на 70 км от Киева. Об этом рассказал заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ бригадный генерал Александр Грузевич.

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