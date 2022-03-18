В Сумах из-за артобстрела горит склад с лакокрасочной продукцией
Пажар охватил площадь более 6 тысяч квадратных метров.
В результате артобстрела в Сумах горит склад с лакокрасочной продукцией. Ужасающие снимки с места происшествия опубликовал Общественный вещатель с ссылкой на ГСЧС.
Читайте также: На Черниговщине из-за обстрелов произошло 19 пожаровПожар охватил площадь более 6 тысяч квадратных метров. Российский артиллерийский снаряд попал в одноэтажное складское помещение сегодня в 16:00.
Как сообщает ГСЧС, предварительно о погибших и пострадавших не сообщается.
Ранее мы писали, что Путин заявил Шольцу, что переговоры с Украиной затягиваются из-за "нереалистичных предложений" Киева. Канцлер Германии призвал президента РФ к прекращению огня, налаживанию гуманитарной ситуации и скорейшего дипломатического разрешения войны.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: