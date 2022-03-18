В Сумах из-за артобстрела горит склад с лакокрасочной продукцией

Пажар охватил площадь более 6 тысяч квадратных метров.

В Сумах горит склад с краской и лаком. / Суспільне

В результате артобстрела в Сумах горит склад с лакокрасочной продукцией. Ужасающие снимки с места происшествия опубликовал Общественный вещатель с ссылкой на ГСЧС.

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Пожар охватил площадь более 6 тысяч квадратных метров. Российский артиллерийский снаряд попал в одноэтажное складское помещение сегодня в 16:00.

В Сумах произошло возгорание на 6 тысяч квадратных километров. / Суспільне

Как сообщает ГСЧС, предварительно о погибших и пострадавших не сообщается.

Ранее мы писали, что Путин заявил Шольцу, что переговоры с Украиной затягиваются из-за "нереалистичных предложений" Киева. Канцлер Германии призвал президента РФ к прекращению огня, налаживанию гуманитарной ситуации и скорейшего дипломатического разрешения войны.