Оккупанты похитили журналистку в Бердянске

Женщина снимала видео и писала статьи для одного из центральных украинских изданий

В оккупированном Бердянске россияне похитили журналистку Викторию Рощину. Об этом сообщает Hromadske, на которое работает женщина.

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"Наша журналистка Виктория Рощина, вероятно, находится в плену у российских оккупантов. Она снимала видео и писала статьи с горячих точек на востоке и юге Украины все дни российско-украинской войны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 12 марта редакция потеряла связь со своей корреспонденткой. В этот момент, по словам очевидцев, она находилось в захваченном оккупантами Бердянске Запорожской области.

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"16 марта мы узнали, что накануне (вероятно, 15 марта) Викторию Рощину задержала ФСБ России. Сейчас о ее местонахождении ничего неизвестно", - пишет издание.

Отмечается, что женщину пытались освободить непубличным способом, но эти попытки оказались неудачными.

"Призываем украинское и международное сообщество присоединиться информационно и действиями к освобождению журналистки hromadske Виктории Рощиной", - пишет издание.

Напомним, российские оккупанты практикуют похищение мэров, депутатов и общественных активистов на захваченных территориях. Так, накануне россияне выкрали мэра Великобурлукской общины на Харьковщине.

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