РФ планирует перебросить в Украину подразделения из Армении - Генштаб

Российские военные массово отказываются воевать против Украины. Тем временем прокремлевские СМИ распространяют противоположную информацию.

Военное руководство РФ планирует перебросить на территорию Украины некоторые подразделения из состава 102-й российской военной базы в Армении. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00 18 марта.

Также отмечается, что некоторые военные РФ отказываются воевать против Украине. В частности, в пункте постоянной дислокации 20-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, около 130 военнослужащих отказались от участия в боевых действиях.

"Личный состав противника деморализован, участились случаи суицидов и самоискалечений.

Из-за отсутствия положительных результатов и неспособности выполнить поставленные задачи планируется отстранение от выполнения служебных обязанностей командира 45-й отдельной бригады специального назначения воздушно-десантных войск вооруженных сил России полковника Вадима Панькова. Его обвиняют в невыполнении боевого задания на аэродроме Гостомеля", - отметили в Генштабе.

Кроме этого, прокремлевские СМИ продолжают распространять ложную информацию о вооруженной агрессии РФ на территории Украины.

"Не прекращается создание и распространение всех доступных информационных каналов, в том числе и в странах Европейского союза и США, постановочных пропагандистских видеоматериалов с целью дискредитации деятельности военно-политического руководства и Сил обороны Украины", - сказано в сообщении.

Известно, что в Джанкое, на временно оккупированной территории АР Крым, приостановлено обучение в учебных заведениях. Там будут размещать военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации, прибывающих в город.

"Оккупанты продолжают дерзко нарушать нормы Международного гуманитарного права и разрушают инфраструктуру городов, создавая предпосылки для углубления гуманитарного кризиса. Силы обороны Украины продолжают шаг за шагом освобождать временно занятую территорию Украины по всем направлениям", - заключили в Генштабе.

Напомним, советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что ВСУ контролирует ситуацию на фронтах российско-украинской войны.

С начала войны в Украине погибли 816 гражданских, еще 1333 ранено - ООН

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