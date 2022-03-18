Войска РФ уничтожают Азовсталь в Мариуполе

Запустить завод уже нельзя. Иза множества обстрелов он разбомблен полностью, заявил городской глава Сергей Орлов.

Российские оккупанты уничтожают своими обстрелами завод Азовсталь в Мариуполе. В сети появилось соответствующее видео.

Кроме того, ранее мэра Мариуполя Сергей Орлов заявил, что завод полностью уничтожен.

"Ничего не работает. Все стоит. Запустить все это уже нельзя. Азовсталь разбомблен. Полностью. Очень много авианалетов пришлось на Азовсталь", - сказал Орлов.

Отметим, комбинат является металлургическим предприятие полного цикла, входит в Метинвест Холдинг Рината Ахметова и Вадима Новинского.

Его начали строить в 1930 году. Планировалось, чтобы Азовсталь выдавал четыре миллиона тонн чугуна в год.

Напомним, ранее сегодня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Авдеевке. Они практически уничтожили здание горсовета.

Также за минувшие сутки российские войска обстреляли 11 населенных пунктов в Донецкой области. Разрушены по меньшей мере 16 жилых домов и объектов инфраструктуры, есть погибшие и раненые.

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