Мэр Мелитополя рассказал о своем похищении

Оккупанты заставляли Федорова подписать документы о "назначении" мэром Галины Данильченко - с ним в камере постоянно находили десять вооруженных солдат РФ.

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал о том, как с ним обращались российские оккупанты после похищения. Об этом он сказал в эфире UA РАЗОМ в пятницу, 18 марта.

Все дни с момента похищения Федоров провел в СИЗО Овидиопольского отделения полиции. После задержания россияне заставляли Федорова подписывать документы - в частности, назначать Галину Данильченко. Но физических пыток к Федорову не применяли. В камере на 15 квадратных метров с ним постоянно находились десять вооруженных солдат РФ, а в соседней камере были пытки и издевательства над людьми.

Уже сегодня Федоров вернулся в Запорожскую область, а завтра приступит к своим обязанностям.

В то же время в Мелитополе назревает гуманитарный кризис - есть вопросы снабжения продуктами и топливом по адекватным ценам.

Стали известны подробности освобождения из плена мэра Мелитополя

Напомним, Ивана Федорова похитили 11 марта. Он отказался сотрудничать с оккупантами. Во время похищения, ему надели пластиковый мешок на голову. Враги задержали его в городском кризисном центре. Позже в сети появилось видео похищения мэра Мелитополя.

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