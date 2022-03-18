Стефанчук допустил изменения Конституции Украины

В Конституцию могут внести изменения в части о курсе на вступление в НАТО - Рада будет смотреть на ход переговоров с РФ.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук допустил возможность изменения Конституции Украины - в части о курсе на вступление в НАТО. Об этом Стефанчук сказал в эфире 1+1 в пятницу, 18 марта.

"Поскольку путь к евроатлантической интеграции прописан в Конституции Украины, имеем очень высокий уровень легитимации этого направления. Поэтому мы будем смотреть, к какому пути будут идти переговорщики, и тогда уже отыскивать ту модель, которая либо не будет противоречить Конституции, либо будем изменять Конституцию в этой части", - сказал Стефанчук.

По его словам, для Украины важно, чтобы "по результатам этих договоренностей прежде всего мы восстановили безопасность и получили гарантии безопасности функционирования нашего государства".

При этом Рада будет ожидать, какая формула будет заложена в переговорном процессе и, "безусловно, присоединится к обсуждению".

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