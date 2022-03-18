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Появилось видео, как ВСУ освобождают населенные пункты

За последние дни силами украинской обороны было освобождено более 30 населенных пунктов на Киевщине.
Появилось видео, как ВСУ освобождают населенные пункты

В сети появилось видео, как ВСУ освобождают населенные пункты страны от российских захватчиков.

Место дислокации бойцов не разглашается с целью безопасности. 

Как известно, в Киевской области за последние дни силами украинской обороны было освобождено более 30 населенных пунктов.

Кроме того, на некоторых направлениях оккупанты были отброшены на 70 км от столицы.

Напомним, в Генштабе сообщили, что военное руководство РФ планирует перебросить на территорию Украины некоторые подразделения из состава 102-й российской военной базы в Армении.

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