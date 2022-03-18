За день эвакуировали почти 10 тысяч украинцев

Из Мариуполя удалось вывезти почти 5 тысяч человек, из них более тысячи детей. Более 4 тысяч человек вывезли из Сумской области.

В пятницу, 18 марта, по гуманитарным коридорам удалось эвакуировать 9145 человек. Об этом сообщает замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Гуманитарными коридорами эвакуировано 9145 человек. 4 972 жителя Мариуполя, из которых 1 124 - дети, выехали в Запорожье. 500 человек забрали автобусами, прибывшими в Бердянск из Запорожья. Из Сумщины эвакуировано 4 173 человека", - сказано в сообщении.

Также в Бердянск доставили горючее для дозаправки личного транспорта мариупольцев, двигающихся по гуманитарному коридору. Уже завтра в Бердянск также будут направлены 10 автобусов, которые будут забирать мариупольцев.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе могли погибнуть до 20 тысяч мирных жителей. Убитых людей хоронят во дворах и на улицах. Уже 80% жилого фонда в городе непригодны для жилья, из них не менее 80% невозможно будет восстановить никогда.

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