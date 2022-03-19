Офис омбудсмена получал жалобы об изнасиловании российскими оккупантами

В соцсетях появлялась информация об изнасилованиях оккупантами, которые захватывали украинские населенные пункты.

С начала вторжения России на территорию Украины с 24 февраля, в Офис омбудсмена начала поступать информация о совершении оккупантами насильственных преступлений. Об этом в пятницу, 18 марта, пишет Украинская правда.

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"С начала вооруженной агрессии России против Украины на "горячую линию" уполномоченного по правам человека поступает информация о совершении российскими захватчиками насильственных преступлений, в частности, против половой свободы и половой неприкосновенности личности", - указали в Офисе омбудсмена.

Также уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в населенных пунктах, временно захваченных или окруженных врагом, русские военные пытают местное население: забирают еду, выгоняют из домов, похищают транспорт, вырезают скот.

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Известно, что в Сумской области оккупанты выгоняют людей из домов и занимаются мародерством. Они используют отсутствие гуманитарных коридоров и устраивают "марши вооружения". Таким образом, деревни, куда заходит враг на ночлег, страдают больше всего.

Захватчики врываются в дома, выгоняют людей на улицу и забирают еду, а также вырезают скот и птицу.

В то же время в Херсонской области в поселке Высокополье оккупанты похищают гражданский транспорт для перемещения, а у местных жителей забирают документы на транспорт.

Напомним, в пятницу стало известно о ракетном обстреле Краматорска. Погибли минимум два человека, еще шестеро ранены.

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