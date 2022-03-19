В Украине создан единый гумштаб - Зеленский

В Украине создан единый координационный штаб, регулирующий все вопросы, связанные с доставкой гуманитарной помощи в Украину. Об этом в пятницу, 18 марта во время своего ночного видеообращения сказал Владимир Зеленский.

По словам президента, под председательством руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака сегодня прошло совещание с украинскими послами для активизации поставок гуманитарных грузов в Украину, прежде всего, для помощи внутренним переселенцам.

Владимир Зеленский также отметил, что поручил чиновникам совместно с Красным крестом обеспечить помощь украинцам, которые оказались за рубежом после 24 февраля и нуждаются во внимании нашего государства и международных организаций.

Напомним, медицинская система Helsi обновила сервис онлайн-консультаций врачей для всех украинцев и сделала их бесплатными.