Российские оккупанты окапываются под Киевом

Российские военные после неудач в наступательных операциях окапываются и переходят к обороне, сооружая земляные валы вокруг своей военной техники.

Российские оккупационные войска роют ямы с земляными укреплениями вокруг своей техники к северо-западу от Киева. Об этом в пятницу, 18 марта, ссылаясь на данные полученные от спутниковых снимков рассказал CNN.

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В частности, на новых спутниковых снимках видны защитные валы вокруг российской военной техники в районе Озер и авиабазы Антонов.

В деревнях Здвижевка и Берестянка, расположенных дальше на северо-запад, также можно увидеть дополнительную российскую военную технику и некоторые сооружения насыпей.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Россия допустила серьезные стратегические ошибки во время вторжения в Украину и продвижение армии оккупанта пошло не по плану.

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