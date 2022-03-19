Зеленский сравнил митинг Путина с армией РФ

В общей сложности к митинговой активности в столице России было привлечено около 200 тысяч человек.

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил количество присутствовавших на митинге 18 марта на стадионе в Москве в поддержку политики Путина с российской армией, вторгшейся войной в Украину. Об этом в субботу, 19 марта, он сказал в видеообращении.

"Сегодня (18 марта - ред.) в Москве прозвучало много слов в связи с годовщиной захвата Крыма. Состоялся большой митинг. И я хочу обратить внимание на одну деталь. Сообщается, что в общей сложности к митинговой активности в столице России были привлечены около 200 тысяч человек. 100 тысяч на улицах, примерно 95 тысяч - на стадионе", - напомнил президент Украины.

Зеленский отметил, что приблизительно такое же количество российских военных задействовали во вторжении в Украину.

"Просто представьте, что на том стадионе в Москве - 14 тысяч трупов и еще десятки тысяч раненых и искалеченных людей. Уже столько российских потерь от этого вторжения. Вот такая цена войны. Чуть больше чем через три недели. Войну надо заканчивать. Предложения Украины - на столе", - сказал Зеленский.

Зеленский также рассказал, что в ближайшие дни продолжит обращаться к народам мира с призывом к миру для Украины.

"Впереди мое обращение к швейцарцам, к народу и к государству. Запланированы также выступления в Израиле, Италии, Японии. Мир слышит позицию Украины. Мир поддерживает наших защитников, защитников Украины", - сказал он.

Ранеее сообщалось, что российские оккупационные войска роют ямы с земляными укреплениями вокруг своей техники к северо-западу от Киева.

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