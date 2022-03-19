В Николаевской области оккупанты нанесли удары

В пятницу утром, 18 марта, противник с близкого расстояния бомбил Николаев, в частности, противник атаковал казарму десантников.

В пятницу утром, 18 марта, противник с близкого расстояния бомбил Николаев, в частности, открывал огонь из Херсонской области, поэтому местных жителей не успели предупредить о воздушной атаке. Об этом в пятницу, 18 марта, рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич.

"У нас не было воздушной тревоги, потому что нас атаковали с Херсонщины, и мы просто не успели запустить систему оповещения. Бомбардировка произошла быстрее, чем мы пеленгуем и запускаем систему", - отметил чиновник.

Он отметил, что противник обстрелял казарму 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, но "некоторые объекты были пустыми".

Глава города добавил, что больше сведений он не может предоставить, поскольку военной информацией не может делиться.

В то же время западные журналисты сообщают, что в результате атаки россиян в Николаеве погибли не менее 40 украинских военных.

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Напомним, российские оккупационные войска роют ямы с земляными укреплениями вокруг своей техники к северо-западу от Киева.

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