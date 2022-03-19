Оккупанты в шестой раз полезли в Чернобаевку - Арестович

Вооруженные силы Украины вновь нанесли удар по занятому российскими оккупантами аэродрому в Чернобаевке Херсонской области.

Вооруженные силы Украины в шестой раз уничтожили позиции российских оккупантов на аэродроме в Чернобаевке под Херсоном. Об этом в пятницу, 18 марта, советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил на своей странице в Facebook.

"Только не смейтесь. Но мы снова влупили их только что в Чернобаевке. В шестой раз", - сказано в сообщении.

Известно, что первый раз на этом же аэродроме позиции россиян были разгромлены еще 27 февраля. После удара украинских "Байрактаров" россияне разместили на том же месте новые вертолеты. 7 марта там же украинцы уничтожили около 30 вертолетов. 16 марта стало известно об уничтожении еще семи боевых вертолетов российской армии. Да, все там же, в Чернобаевке.

Пятый раз, 18 марта украинские военные уничтожили в Чернобаевке командный пункт 8 общевойсковой армии Южного военного округа РФ вместе с командующим армии, а также уничтожены и повреждены самолеты и вертолеты.

Ранее сообщалось, что ВСУ освободили от оккупантов более 30 населенных пунктов Киевщины.

В ОП назвали сроки окончания активной фазы войны

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet