Российские войска обстреляли больницу в Тростянце

Вражеские войска продолжают поражать инфраструктуру украинских городов, в том числе медицинские учреждения.

Россияне обстреляли больницу в Тростянце, в Сумской области, погибших нет. Об этом в пятницу, 18 марта, сообщил глава ОГА Сумщины Дмитрий Живицкий в TG.

Как уточнил Живицкий, обстрелы произошли 18 марта.

"В Тростянце продолжают свою оккупацию российские вражеские войска. Сегодня они стреляли по больнице, разрушения крупные, впрочем, погибших, к счастью, нет", - сказал он.

Он отметил, что 93 бригада Вооруженных Сил Украины продолжает выбивать врага в этом направлении. В частности, разбили колонну вражеской техники и сожгли ее.

"Большинство машин сожгли, часть забрали в качестве трофеев", - отметил Живицкий.

Дмитрий Живицкий рассказал, что на территории области весь день шли боевые действия. Но несмотря на это, в обозначенных районах функционировали гуманитарные коридоры. Всего около 4,5 тысячи человек смогли покинуть зону боевых действий Сумской области.

По его словам, еще остаются люди, которые хотят эвакуироваться. Особенно это касается Тростянецкой и Краснопольской громад. В целом критическая ситуация остается в нескольких населенных пунктах Сумского и Ахтырского районов.

Ранее сообщалось, что под Харьковом ВСУ частично уничтожили танковый полк противника.

Напомним, украинские военные уничтожили российский комплекс радиоэлектронной разведки Торн и командно-наблюдательный пункт батальонной тактической группы. Кроме того, были уничтожены вражеские БМП, танк и бронеавтомобиль Тигр. Также ВСУ нанесли удар по артиллерии противника, уничтожив две вражеские батареи.

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