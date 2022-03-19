Итоги 18.03: Число покинувших и льготный кредит

Около 12 млн человек застряли в пострадавших от российского вторжения регионах; В целях стимулирования экономики Украины будет введено льготное кредитование. Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Около 10 млн украинцев покинули свои дома

В результате вооруженной агрессии России против Украины около 10 млн граждан покинули свои дома. Почти 6,5 млн человек были перемещены внутри Украины, помимо 3,2 млн, которые уже покинули страну. Кроме того, более 12 млн человек, по оценкам, застряли в пострадавших районах или не могут покинуть их из-за повышенных рисков безопасности, разрушения мостов и дорог, а также отсутствия ресурсов или информации о том, где найти безопасность и жилье.

В Украине вводят льготное кредитование

В целях стимулирования экономики Украины на время военного положения будет введено льготное кредитование для предпринимателей под 0%. Дальше будет минимальная ставка – 5%. Общий объем кредита может быть до 60 миллионов гривен. Также запланированы масштабная дерегуляция и гарантирование 100% вкладов граждан.

В ГСЧС рассказали, сколько лет уйдет на разминирование

С начала российского вторжения в Украину погибли 19 сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Украинские пожарные продолжают выполнять свои обязанности, несмотря на боевые действия на территории страны. Большое количество запросов в ГСЧС поступает по обезвреживанию взрывоопасных предметов - мин, снарядов. В службе считают, что на окончательное разминирование Украины потребуется несколько лет.

Арестович рассказал, когда закончится активная фаза войны

Активная фаза войны закончится через две-три недели. И в апреле киевляне, которые эвакуировались из города, смогут вернуться в Киев.По его словам, активная фаза почти завершена под Киевом, Харьковом, Сумами и Черниговом.

Враг ударил пол Львову

Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что российские ракеты упали возле аэропорта, но сам аэропорт не пострадал.

Как стало известно позже, российские военные выпустили шесть крылатых ракет в районе Львовского аэропорта из акватории Черного моря. Украинским военнослужащим удалось уничтожить две ракеты.

Также во Львове оккупанты нанесли ракетный удар по авиаремонтному заводу. В результате ракетного удара по львовскому авиаремонтному заводу ранен один человек. Состояние пострадавшего – средней тяжести.

В Киеве под обстрел попал жилой квартал в Подольськом районе

В Подольском районе Киева в результате падения обломков сбитой ракеты произошел пожар в жилом доме. О возгорании в пятиэтажном жилом доме поступила в 8.04. Огонь распространился с первого по третий этажи. По предварительной информации, один человек погиб и четверо получили ранения. Эвакуированы 98 жителей дома.

В ВСУ обновили данные потерь противника

С 24 февраля по 18 марта общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 14 200 человек. При этом было уничтожено 93 самолета, 112 вертолетов, 450 танков, 205 артиллерийских систем, три корабля, 11 единиц специальной техники.

Путин провел разговор с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и рассказал ему, чего российская сторона требует от Украины в переговорах. Главное требование Кремля – "нейтралитет" Украины и отказ от евроатлантического курса. Кроме того, РФ требует "разоружения Украины, чтобы она не могла представлять угрозы для России", "защиты русского языка" и "денацификацию".

Также Канцлер Германии Олаф Шольц провел почти часовой телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, призвав его к немедленному прекращению огня. В Кремле, в свою очередь, заявили, что Украина выдвигает "нереалистичные" предложения на переговорах. При этом у Путина добавили, что российская сторона "готова продолжить поиск развязок в русле своих хорошо известных принципиальных подходов".

Кулеба озвучил два варианта окончания войны в Украине

Глава украинского МИД отметил, что первый финал - это “безусловное тотальное поражение одной из сторон. Второй финал - это сделка”. Как отметил Кулеба, соглашение - это поиск и фиксации взаимоприемлемых решений. По его словам, мирное соглашение должно быть заключено на выгодных для Украины условиях.

В Польше внедрят "антипутинский щит"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции 18 марта объявил о внедрении "антипутинского щита" и "дерусификации" экономики. Моравецкий уточнил, что основная цель первой части "антипутинского щита" – противодействие инфляции и поддержка компаний, которые до сих пор работали на российском рынке. Также в планах субсидирование фермеров в связи с ростом цен на удобрения, и снижение таким образом цен на продукты питания.

Зеленский обсудил с фон дер Ляйен вступление Украины в ЕС

Вывод Еврокомиссии относительно заявки Украины на членство в ЕС будет подготовлен на протяжении нескольких месяцев, сообщил президент Владимир Зеленский после разговора с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен. В частности, она отметила, что европейский путь Украины начался.

В МВФ оценили падение экономики Украины

МВФ предварительно оценивает падение экономики Украины от войны с Россией в 35%. В то же время, в организации отметили, что прогнозы следует строить, имея понимание конечной точки войны, а “этого сейчас нет ни для Украины с точки зрения разрушений, ни для страны-агрессора с точки зрения падения ее экономики вследствие санкционного давления”.

Китай и США обсудили войну в Украине

Согласно сообщениям, Си сказал, что Китай и США должны направлять двусторонние отношения в правильном направлении, и обе стороны также должны брать на себя должную международную ответственность и прилагать усилия для мира во всем мире. Это первая дискуссия лидеров США и Китая за последние несколько месяцев. По данным СМИ, разговор длился два часа.

В ООН назвали число жертв среди гражданских во время войны

В Украине с начала российской войны по состоянию на 17 марта 2022 года потери среди гражданских составили 2149 человека, в том числе 816 погибших. К территориям, где ведутся активные боевые действия относятся - Волноваха, Мариуполь, Изюм, Северодонецк, Рубежное, Тростянец. Там есть сообщения о многочисленных жертвах среди гражданского населения. Однако они подлежат дальнейшей верификации и не включены в вышеприведенную статистику.

Канада упростила миграционную программу для украинцев

Канада запустила упрощенную временную миграционную программу CUAET для украинских беженцев. Согласно программе, украинцы и самые близкие члены их семей могут находиться в стране как временные резиденты до трех лет. Для этого, даже при отсутствии загранпаспорта, необходимо подать онлайн-заявку на визу в Канаду и предоставить свои биометрические данные. Когда министерство иммиграции Канады сочтет это уместным, им дадут проездной документ на одну поездку.

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