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На Луганщине за сутки погибли четыре человека, 10 раненых

Вражеские войска обстреливали Северодонецк, Рубежное, Приволье, Кременную. Повреждены десятки домов, два заведения здравоохранения, объекты критической инфраструктуры.
На Луганщине за сутки погибли четыре человека, 10 раненых

Российские захватчики продолжают обстреливать Луганскую область. За минувшие сутки погибло четыре мирных жителя и еще 10 были ранены. Также повреждены 54 дома и объекты инфраструктуры, сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай утром в субботу, 19 марта.

По его словам, вражеские войска обстреливали Северодонецк, Рубежное, Приволье, Кременную. Было повреждено 19 многоквартирных и 19 частных жилых домов, два заведения здравоохранения, объекты критической инфраструктуры, складские и хозяйственные постройки.

"Россияне продолжают убивать мирное население области. Во время вчерашних обстрелов погибли четыре человека в Северодонецке и Рубежном. Ранены 10 человек. Они освобождают луганскую землю от любой жизни. Однако, еще немного, и мы их выгоним из наших домов и вернем мирную жизнь", – заявил Гайдай.

Он также рассказал, что за сутки спасатели Луганской области ликвидировали 46 пожаров, возникших в результате обстрелов оккупационных войск РФ.

Кроме того, спасатели оказали людям необходимую помощь после обстрелов, разбирали завалы, подвезли 48 тонн воды на нужды гражданского населения, развезли гуманитарную помощь в убежища.

Коммунальщики продолжают восстанавливать коммуникации, но повреждений очень много. Так, без газоснабжения находятся 23 населенных пункта полностью и 7 частично, всего около 35 тысяч абонентов.

Обесточены 38 населенных пунктов – 26 полностью, 12 частично. 103 490 потребителей находятся без электроэнергии. Ситуация вокруг тепло- и водоснабжения остается неизменной.

Накануне сообалось, что Луганщине бои с российскими оккупантами идут по всей линии соприкосновения. Враг пыталися совершить прорыв в Рубежном и Попасной. В итоге россияне зашли в Рубежное, но город под контроль не взяли. Также захватчики пытались прорваться в Золотое и Северодонецк, но не достигли успехов.

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