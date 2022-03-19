Война России против Украины: погибли 112 детей

Из-за регулярных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ объектов гражданской инфраструктуры и жилых кварталов повреждено 489 учебных заведений, 69 из них разрушены полностью.

По состоянию на утро субботы в результате полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины от действий агрессора погибли 112 детей и более 140 раненых. Об этом сообщает Офис генерального прокурора 19 марта.

"Больше всего пострадавших в Киевской – 57, Харьковской – 36, Донецкой – 28, Черниговской – 30, Николаевской – 21, Житомирской – 15, Сумской – 14 и Херсонской – 14 областях", – говорится в сообщении.

Так, 16 марта военные РФ незаконно завладели зданием в селе Колонщина Макаровской ОТГ Киевской области, убив двух жителей, среди которых 16-летний подросток.

18 марта в селе Лоцкино Баштанского района Николаевской области погиб 16-летний юноша в результате разрыва противотанковой мины. Также в этот день из-под завалов Черниговского общежития спасатели извлекли тела 7-летних двойняшек – мальчика и девочку.

Из-за регулярных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ объектов гражданской инфраструктуры и жилых кварталов повреждено 489 учебных заведений, 69 из них разрушены полностью.

Больше всего поврежденных школ и детских садов в Донецкой – 138, Харьковской – 77, Киевской – 41, Николаевской – 39, Сумской – 33, Херсонской – 21, в столице – 43.

"Эти данные не окончательны, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях", – говорится в сообщении.

Накануне во Львове провели акцию в память погибших в войне с Россией детей. В центре города выставили 109 пустых детских колясок – число погибших деток на тот момент.

Ранее в Офисе генпрокурора сообщили, сколько детей в Украине в среднем гибнут от рук оккупантов ежедневно. Ведомство призвало специализированные учреждения ООН как можно быстрее принять решение о реализации миссии по оценке нарушения прав детей в условиях войны в Украине.

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