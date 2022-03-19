Украина не сможет судить Путина – генпрокурор

Как действующий глава государства, Путин обладает определенным иммунитетом от уголовного преследования

На текущий момент Украина не может привлечь к уголовной ответственности Владимира Путина, поскольку он обладает "функциональным иммунитетом", как президент государства. Об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в интервью ВВС.

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"Я думаю, что все люди в нашей стране, в Украине, и многие люди за ее пределами, в странах, которые являются нашими партнерами и поддерживают нас, понимают, что президент Путин – это главный военный преступник XXI века. Можем ли мы начать процесс его привлечения к ответственности в Украине? К сожалению, нет. Он имеет функциональный иммунитет", - заявила Венедиктова.

Как пояснила генпрокурор, Путин может не бояться украинской правоохранительной системы. Тем не менее, хозяин Кремля может понести ответственность в Международном уголовном суде.

Напомним, сенат США признал Путина военным преступником. Единогласное одобрение документа, который призывает расследовать военные преступления РФ в Украине, является редкой демонстрацией единства в Конгрессе.

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