Россяине ударили ракетами по спящим солдатам – глава Николаевской ОГА

На месте обстрела воинской части до сих пор продолжается спасательная операция, отметил Виталий Ким.

Российские захватчики нанесли ракетный удар по казарме, в оторой спали украинские военнослужащие. Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким в видеообращении в субботу, 19 марта.

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"Вчера орки подло ракетой ударили по спящим нашим солдатам. Идет спасательная операция до сих пор. Не хочу об этом гооврить, так как жду официальных данных от ВСУ", – сказал он.

Также Ким сказал, что в регионе продолжается зачистка сел от оккупантов.

"Сейчас еще дожди пойдут, будут они сидеть в лужах, тогда точно все переболеют и сами сдохнут. Мы их потихоньку выбиваем. А они подленько стреляют ракетами в спящих солдат", – добавил глава области.

Накануне сообщалось, что россияне обстреляли обстреляли казарму десантной бригады ВСУ в Николаеве. По данным западных журналистов, погибли не менее 40 украинских военных.

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