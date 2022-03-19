Стефанчук уточнил свою позицию по НАТО

Украина пытается найти оптимальный вариант гарантий безопасности, подчеркнул Руслан Стефанчук.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук пояснил свою позицию относительно растиражированного якобы его мнения об отношении к НАТО. Об этом он написал в Facebook в субботу, 19 марта.

"Вырванную из контекста "зрадоньку", щедро растиражированную информационными каналами некоторых политических сил, считаю бесперспективной и беспомощной попыткой отдельных политических деятелей напомнить о себе. Кому война – а кому пиар со дна", – написал Стефанчук.

Он отметил, что сегодня Украина пытается найти оптимальный вариант гарантий безопасности.

"Идет поиск разных вариантов – как в пределах существующих форматов, так и путем создания новых. Поэтому, комментируя этот вопрос в эфире UAРазом. Вместе, я исходил из того, что участие Рады в переговорном процессе неизбежно и определяющее. И именно Рада будет утверждать все те предложения, которые будут представлены ей на рассмотрение. А дальше будет приниматься соответствующее решение. По всем правилам и регламентам. Но решение будет принимать Рада", – резюмировал Стефанчук.

Накануне спикер Стефанчук допустил возможность изменения Конституции – в части о курсе на вступление в НАТО.

"Поскольку путь к евроатлантической интеграции прописан в Конституции Украины, имеем дольно высокий уровень легитимизации этого направления. Поэтому мы будем смотреть, к какому пути будут идти переговорщики и тогда уже отыскивать ту модель, которая или не будет противоречить Конституции, или будет менять Конституции в этой части", – сказал он.

Напомним, вчера глава российской делегации на переговорах о прекращении войны Владимир Мединский заявил о якобы сближении позиций сторон по темам нейтрального статуса Украины и ее невступление в НАТО.

Позже в ОП ответили на заявления РФ о сближении позиций. Украинские позиции неизменны и в них входят прекращение огня, вывод войск и жесткие гарантии безопасности, подчеркнул Михаил Подоляк.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet