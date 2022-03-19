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Мининфраструктуры рассказало об "антироссийской транспортной коалиции"

Ряд европейских стран установили безразрешительный проезд для украинских перевозчиков, доставляющих гуманитарку.
Мининфраструктуры рассказало об "антироссийской транспортной коалиции"
Благодаря странам "антиросийской транспортной коалиции" Украина получила возможность максимально быстро доставлять в страну гуманитарную помощь, сообщает пресс-служба ведомства. 
 
Так, в министерстве рассказали, что с начала войны с Россией внедрили режим максимального содействия доставке гуманитарных грузов в пострадавшие регионы, а также грузов для нужд ВСУ.
 
В частности, была упрощена процедура бронирования военнообязанных водителей. "Министерство инфраструктуры способствует упрощенному выезду/въезду водителей грузового
транспорта, осуществляющих перевозки для нужд Вооруженных Сил Украины и гуманитарной
помощи", – говорится в сообщении.
 
Уточняется, что с начала войны разрешение на пересечение границы через электронную систему ШЛЯХ предоставили 12 107 водителям. Из них 3809 водителей уже пересекли госграницу и вернулись с грузом для нужд ВСУ и гуманитаркой.
 
"Речь идет о 1 184 водителях, совершивших перевозки с 24 февраля по 7 марта, и 2 625 водителях, пересекших границу с 7 по 13 марта", – сообщили в МИУ.
 
Также достигнута договоренность с иностранными партнерами о безразрешительном проезде для гуманитарных грузов. Такой режим уже установили 14 стран: Польша, Словакия, Австрия, Венгрия, Румыния, Германия, Италия, Литва, Латвия, Эстония, Словения, Молдова, Чехия и Турция.
 
Кроме того, ряд стран ЕС освободил украинских перевозчиков от уплаты за пользование дорогами.
 
Все эти страны, установившие безразрешительный проезд, в МИУ называют "антироссийской транспортной коалицией".
 
Отмечается, что одна только Польша в период со 2 по 13 марта получила 3 ​​178 заявок на безразрешительный проезд за гумпомощью.
 
Также для доставки гуманитарки в Украину Польше, Италии, Венгрии, Словакии и Румынии были созданы логистические хабы, которые позволяют оперативно и бесперебойно доставлять гумгрузы в наиболее пострадавшие регионы Украины. Только по основному хабу в Польшу отправляется 30-50 транспортных средств в сутки.
 
В ведомстве отмечают и то, что в работе гуманитарной миссии задействован транспорт, который к началу боевых действий оказался за границей.
 
 
 
Ранее сообщалось, что Украина добивается перекрытия доступа для российского и белорусского грузового и другого автотранспорта к дорожной системе ЕС.
 

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