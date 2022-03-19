Мининфраструктуры рассказало об "антироссийской транспортной коалиции"
Ряд европейских стран установили безразрешительный проезд для украинских перевозчиков, доставляющих гуманитарку.
Благодаря странам "антиросийской транспортной коалиции" Украина получила возможность максимально быстро доставлять в страну гуманитарную помощь, сообщает пресс-служба ведомства.
Так, в министерстве рассказали, что с начала войны с Россией внедрили режим максимального содействия доставке гуманитарных грузов в пострадавшие регионы, а также грузов для нужд ВСУ.
В частности, была упрощена процедура бронирования военнообязанных водителей. "Министерство инфраструктуры способствует упрощенному выезду/въезду водителей грузового
транспорта, осуществляющих перевозки для нужд Вооруженных Сил Украины и гуманитарной
помощи", – говорится в сообщении.
Уточняется, что с начала войны разрешение на пересечение границы через электронную систему ШЛЯХ предоставили 12 107 водителям. Из них 3809 водителей уже пересекли госграницу и вернулись с грузом для нужд ВСУ и гуманитаркой.
"Речь идет о 1 184 водителях, совершивших перевозки с 24 февраля по 7 марта, и 2 625 водителях, пересекших границу с 7 по 13 марта", – сообщили в МИУ.
Также достигнута договоренность с иностранными партнерами о безразрешительном проезде для гуманитарных грузов. Такой режим уже установили 14 стран: Польша, Словакия, Австрия, Венгрия, Румыния, Германия, Италия, Литва, Латвия, Эстония, Словения, Молдова, Чехия и Турция.
Кроме того, ряд стран ЕС освободил украинских перевозчиков от уплаты за пользование дорогами.
Все эти страны, установившие безразрешительный проезд, в МИУ называют "антироссийской транспортной коалицией".
Отмечается, что одна только Польша в период со 2 по 13 марта получила 3 178 заявок на безразрешительный проезд за гумпомощью.
Также для доставки гуманитарки в Украину Польше, Италии, Венгрии, Словакии и Румынии были созданы логистические хабы, которые позволяют оперативно и бесперебойно доставлять гумгрузы в наиболее пострадавшие регионы Украины. Только по основному хабу в Польшу отправляется 30-50 транспортных средств в сутки.
В ведомстве отмечают и то, что в работе гуманитарной миссии задействован транспорт, который к началу боевых действий оказался за границей.
Ранее сообщалось, что Украина добивается перекрытия доступа для российского и белорусского грузового и другого автотранспорта к дорожной системе ЕС.
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