Мининфраструктуры рассказало об "антироссийской транспортной коалиции"

Ряд европейских стран установили безразрешительный проезд для украинских перевозчиков, доставляющих гуманитарку.

Благодаря странам "антиросийской транспортной коалиции" Украина получила возможность максимально быстро доставлять в страну гуманитарную помощь, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в министерстве рассказали, что с начала войны с Россией внедрили режим максимального содействия доставке гуманитарных грузов в пострадавшие регионы, а также грузов для нужд ВСУ.

В частности, была упрощена процедура бронирования военнообязанных водителей. "Министерство инфраструктуры способствует упрощенному выезду/въезду водителей грузового

транспорта, осуществляющих перевозки для нужд Вооруженных Сил Украины и гуманитарной

помощи", – говорится в сообщении.

Уточняется, что с начала войны разрешение на пересечение границы через электронную систему ШЛЯХ предоставили 12 107 водителям. Из них 3809 водителей уже пересекли госграницу и вернулись с грузом для нужд ВСУ и гуманитаркой.

"Речь идет о 1 184 водителях, совершивших перевозки с 24 февраля по 7 марта, и 2 625 водителях, пересекших границу с 7 по 13 марта", – сообщили в МИУ.

Также достигнута договоренность с иностранными партнерами о безразрешительном проезде для гуманитарных грузов. Такой режим уже установили 14 стран: Польша, Словакия, Австрия, Венгрия, Румыния, Германия, Италия, Литва, Латвия, Эстония, Словения, Молдова, Чехия и Турция.

Кроме того, ряд стран ЕС освободил украинских перевозчиков от уплаты за пользование дорогами.

Все эти страны, установившие безразрешительный проезд, в МИУ называют "антироссийской транспортной коалицией".

Отмечается, что одна только Польша в период со 2 по 13 марта получила 3 ​​178 заявок на безразрешительный проезд за гумпомощью.

Также для доставки гуманитарки в Украину Польше, Италии, Венгрии, Словакии и Румынии были созданы логистические хабы, которые позволяют оперативно и бесперебойно доставлять гумгрузы в наиболее пострадавшие регионы Украины. Только по основному хабу в Польшу отправляется 30-50 транспортных средств в сутки.

В ведомстве отмечают и то, что в работе гуманитарной миссии задействован транспорт, который к началу боевых действий оказался за границей.

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