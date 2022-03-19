ДТЭК за сутки восстановила электроснабжение 13,4 тысяч домов

Подача электроэнергии восстановлена в в 14 городах и селах Донецкой области и Киевской области.

За минувшие сутки аварийные бригады вернули свет 13 тысячам семей в Донецкой и Киевской областях, сообщает пресс-служба ДТЭК в субботу, 19 марта.

"Удалось частично или полностью вернуть свет в Красногоровку, Железное, Авдеевку, Святогорск, Новый труд, Даченское, хутор Соленое, Новопавловке, Зеленое, Луганское, Богородичное, Долину, Адамовку, Мазановку, Краснополье в Донецкой области. Всего – для 11 600 семей", - говорится в сообщении.

В Киевской области свет вернули в 1800 домов двух районов, которые были обесточены из-за обстрелов оккупантов – Вышгородского и Киево-Святошинского района.

"В этих районах не прекращаются обстрелы российских оккупантов и разрушение инфраструктуры, поэтому энергетикам приходится регулярно возвращать свет в одни и те же населенные пункты", - отметили в компании.

На данный момент без света остаются более 190 населенных пунктов в Донецкой области и 499 в Киевской.

Отметим, что с начала войны ДТЭК обеспечивает бесплатным электричеством более 350 объектов критической инфраструктуры, в том числе военные и медицинские учреждения.