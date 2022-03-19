Число выехавших из Украины уменьшилось до 50 тысяч за сутки

В целом за последние три дня число покидающих Украину сократилось уже в полтора раза. При этом продолжает увеличиваться поток въезжающих.

Государственную границу из Украины в ЕС и Молдову 18 марта пересекли больше 50 тысяч человек. Это примерно на 9% меньше, чем днем ранее, сообщает Госпогранслужба в субботу, 19 марта.

"Пассажиропоток в течение последних трех суток имеет тенденцию к уменьшению… Сейчас почти по всем направлениям отсутствуют очереди пешеходов и транспортных средств", – указывается в сообщении.

Указано, что более 32 тысяч украинцев выехали в Польшу. В целом за последние три дня число покидающих страну сократилось уже в полтора раза.

В то же время, продолжает увеличиваться поток въезжающих в Украину. В частности, 18 марта их число достигло почти 19 тысяч, в том числе граждан Украины – более 15 тысяч, тогда как еще 13 марта эти показатели составляли соответственно 15 тысяч и 13 тысяч.

"Подавляющее большинство – мужчины, готовые встать на защиту страны. Всего с начала открытой вооруженной агрессии в Украину вернулось свыше 317 тысяч наших соотечественников", – указало ведомство.

Также сообщается, что за прошедшие сутки на западных границах было оформлено свыше 900 транспортных средств с гуманитарными грузами, тогда как в предыдущие дни пропускалось по 800 таких авто.

Накануне в ООН заявили, что почти 10 млн украинцев покинули свои дома. Украина очень быстро приближается к уровню перемещенных лиц из-за разрушительной войны в Сирии.