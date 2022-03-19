ОПЗЖ просит Зеленского помочь в освобождении захваченного российскими военными мэра Днепрорудного

"Оппозиционная платформа – За жизнь" обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой помочь в освобождении захваченного российскими военными мэра города Днепрорудное (Запорожская область) Евгения Матвеева, сообщил народный депутат, сопредседатель "ОПЗЖ" Юрий Бойко, пишет Интерфакс-Украина.

"Обращаемся к вам с просьбой сделать все возможное, чтобы установить связь с Евгением Матвеевым и принять немедленные меры, в том числе и дипломатического характера, с целью его освобождения, как это было сделано с мэром Мелитополя Иваном Федоровым", - говорится в письме президенту Украины.

Мэр города Днепрорудное Евгений Матвеев, избранный от политической партии "ОПЗЖ", был захвачен российскими военными 13 марта 2022 года.

"Его автомобиль нашли брошенным у блокпоста, любая связь с мэром отсутствует, и мы не можем получить никакой информации о его местонахождении", - отметил Бойко.

По имеющейся у ОПЗЖ информации, при подходе войск РФ Матвеев вышел им навстречу и после переговоров убедил их не входить в город.

"В последующие дни он приложил невероятные усилия по налаживанию в городе нормальной жизнедеятельности горожан в условиях военных действий и удерживал ситуацию под своим контролем, отказываясь от какого-либо сотрудничества с оккупационным режимом. И сегодня в городе Днепрорудное нет российских оккупационных войск", - отмечается в письме.