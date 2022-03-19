Жертвами артобстрела на Киевщине стали семь человек
В результате артиллерийского удара со стороны российских войск по поселку Макарову семь человек погибли и еще пять получили ранения. Об этом сообщает полиция Киевской области в субботу, 19 марта.
"18 марта оккупанты совершили обстрелы из тяжелой артиллерии населенных пунктов Бучанщины. В результате вражеских обстрелов Макарова погибли семь мирных жителей. Пять человек получили ранения и находятся в больнице", – говоррится в сообщении.
В результате обстрелов разрушены жилые дома, повреждены административное сооружение и другие помещения.
Полиция документирует последствия обстрела и помогает пострадавшим от обстрела жителям.
Cмотрите фотогалерею: Жертвами артобстрела на Киевщине стали семь человек
Накануне в районе Макарова захватчики обстреляли машины с гражданскими. В автомобиле автора обнародованного видео было семеро детей. Две женщины получили ранения.
Российские оккупанты окапываются под Киевом
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