Жертвами артобстрела на Киевщине стали семь человек

В результате обстрелов разрушены жилые дома, повреждены административное сооружение и другие помещения.

В результате артиллерийского удара со стороны российских войск по поселку Макарову семь человек погибли и еще пять получили ранения. Об этом сообщает полиция Киевской области в субботу, 19 марта.

"18 марта оккупанты совершили обстрелы из тяжелой артиллерии населенных пунктов Бучанщины. В результате вражеских обстрелов Макарова погибли семь мирных жителей. Пять человек получили ранения и находятся в больнице", – говоррится в сообщении.

В результате обстрелов разрушены жилые дома, повреждены административное сооружение и другие помещения.

Полиция документирует последствия обстрела и помогает пострадавшим от обстрела жителям.

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Накануне в районе Макарова захватчики обстреляли машины с гражданскими. В автомобиле автора обнародованного видео было семеро детей. Две женщины получили ранения.

Российские оккупанты окапываются под Киевом

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