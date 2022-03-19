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Военные РФ надевают на жителей Мариуполя белые повязки - полк Азов

Россияне вводят в заблуждение гражданских лиц, повязывая им белые повязки. В полку Азов призвали не поддаваться вражеским провокациям.
Военные РФ надевают на жителей Мариуполя белые повязки - полк Азов

Военные РФ надевают на жителей Мариуполя белые повязки, чтобы украинские защитники путали их с россиянами. Об этом сообщает полк Азов.

"По свидетельствам местных жителей, россияне вводят в заблуждение гражданских лиц, повязывая им белые повязки - будто бы как опознавательный знак гражданского населения. Подчеркиваем, белыми повязками россияне определяют свою путинскую армию, прячась таким образом за гражданскими и подвергая их дополнительной опасности", - говорится в сообщении.

В полку призвали не поддаваться вражеским провокациям.

Напомним, в Мариуполе в убежищах и подвалах прячутся более 350 тысяч горожан.

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