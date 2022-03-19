ВСУ сбили Стингером вражескую Точку-У на Луганщине

Российская ракета была уничтожена украинскими военными возле Попасной Луганской области с помощью ПЗРК Стингер.

Украинские военные сбили с ПЗРК вражескую Точку-У. Об этом сообщают Сухопутные войска ВС Украины.

Отмечается, что ракета была уничтожена возле Попасной Луганской области.

"Оказывается, ракета легко сбивается с помощью ПЗРК Стингер, - говорится в сообщении.

Напомним, ВСУ уничтожили колонну вражеской техники на Сумщине.

Также сообщалось, что украинские военные уничтожили российский комплекс радиоэлектронной разведки Торн и командно-наблюдательный пункт батальонной тактической группы.