Почта
 

ВСУ сбили Стингером вражескую Точку-У на Луганщине

Российская ракета была уничтожена украинскими военными возле Попасной Луганской области с помощью ПЗРК Стингер.
ВСУ сбили Стингером вражескую Точку-У на Луганщине

Украинские военные сбили с ПЗРК вражескую Точку-У. Об этом сообщают Сухопутные войска ВС Украины.

Отмечается, что ракета была уничтожена возле Попасной Луганской области.

"Оказывается, ракета легко сбивается с помощью ПЗРК Стингер, - говорится в сообщении.

Напомним, ВСУ уничтожили колонну вражеской техники на Сумщине.

Также сообщалось, что украинские военные уничтожили российский комплекс радиоэлектронной разведки Торн и командно-наблюдательный пункт батальонной тактической группы.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK