В правительстве Великобритании анонсировали санкции на экспорт товаров двойного назначения и технологий в РФ

Наряду с финансово-экономическими санкциями в отношении Российской Федерации, вступившими в силу после постановления правительства Великобритании от 1 марта, санкции также будут наложены на экспорт в РФ товаров двойного назначения и высокотехнологичной продукции.

Об этом в официальном комментарии Guildhall заявили в Министерстве иностранных дел Великобритании.

«Помимо этих финансовых мер (принятых правительством Великобритании 1 марта - ред.) и при полном согласии с Соединенными Штатами и ЕС, мы введем новые торговые ограничения и строгий экспортный контроль, аналогичный с тем, который уже реализуют США. Мы выдвинем новый закон, запрещающий экспорт в Россию всех товаров двойного назначения в том числе ряда высокотехнологичных товаров и критически важного технологического оборудования, а также комплектующих в различных секторах, включая электронику, телекоммуникации и космонавтику», - подытожили в британском МИД

Касательно финансовых санкций в отношении РФ в британском МИД уточнили, что речь идет о мерах, вступивших в силу в результате постановления правительства Соединенного Королевства принятого 1 марта.

«1 марта мы приняли постановление, которым запрещены любые финансовые операции с Центральным банком России, Министерством финансов РФ и российским Фондом национального благосостояния. После переговоров Великобритании с международными партнерами, 2 марта Европейский Союз заявил, что к 12 марта из SWIFT будут исключены 7 российских банков. Этому решению способствовало давление Соединенного Королевства. Эти меры в отношении уже находящихся под санкциями структур, принятые в сотрудничестве с США и ЕС гарантируют, что российские банки больше не смогут пользоваться SWIFT для транзакций с банками в любой стране, независимо от того, ввела ли эта страна санкции против России», - говорится в заявлении.

«Новые полномочия также позволят нам запретить российским государственным и частным компаниям привлекать средства в Великобритании, запретить операции с их ценными бумагами и предоставление кредитов. Мы также ограничим сумму денег, доступную для получения гражданами России с депозитов на их банковских счетах в Великобритании. Активы сотен юридических и физических лиц будут заморожены, в частности, производителей, спонсирующих военную машину РФ и президента Путина. Также сюда входит запрет на полеты компании «Аэрофлот» в Великобританию», - идет речь в заявлении МИД Великобитании.