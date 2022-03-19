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Из Бучи эвакуировали семь автобусов с людьми

В Белогородку удалось вывезти около 200 человек. Людям оказывают первую помощь и перевозят в Киев.
Из Бучи эвакуировали семь автобусов с людьми

Из города Бучи Киевской области успешно эвакуировали семь автобусов с гражданскими. Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, в Белогородку удалось вывезти около 200 человек.

Как отметил Тимошенко, людям оказывают первую помощь и перевозят в Киев.

Напомним, в Бучанском районе российские оккупанты обстреливали эвакуационные колонны танками.

Ранее сообщалось, что на субботу согласованы 10 гуманитарных коридоров.

 

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