Из Бучи эвакуировали семь автобусов с людьми
В Белогородку удалось вывезти около 200 человек. Людям оказывают первую помощь и перевозят в Киев.
Из города Бучи Киевской области успешно эвакуировали семь автобусов с гражданскими. Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
По его словам, в Белогородку удалось вывезти около 200 человек.
Как отметил Тимошенко, людям оказывают первую помощь и перевозят в Киев.
Напомним, в Бучанском районе российские оккупанты обстреливали эвакуационные колонны танками.
Ранее сообщалось, что на субботу согласованы 10 гуманитарных коридоров.
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