Из Бучи эвакуировали семь автобусов с людьми

В Белогородку удалось вывезти около 200 человек. Людям оказывают первую помощь и перевозят в Киев.

Из города Бучи Киевской области успешно эвакуировали семь автобусов с гражданскими. Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, в Белогородку удалось вывезти около 200 человек.

Как отметил Тимошенко, людям оказывают первую помощь и перевозят в Киев.

Напомним, в Бучанском районе российские оккупанты обстреливали эвакуационные колонны танками.

Ранее сообщалось, что на субботу согласованы 10 гуманитарных коридоров.