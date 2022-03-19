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Фонд Ахметова отправил антибиотики больницам Доброполья

С начала войны Фонд отправил государственные медучреждения более 470 тысяч единиц медикаментов
Фонд Ахметова отправил антибиотики больницам Доброполья

Фонд Рината Ахметова отправил в больницы Доброполья Донецкой области более 9 тысяч единиц высококачественных антибиотиков, сообщает пресс-служба фонда в субботу, 19 марта.

Их распределение контролирует местный департамент Минздрава.

Всего с начала войны государственные медучреждения получили от Фонда Ахметова более 470 тысяч единиц медикаментов, запрошенных Минздравом, в частности - это антисептики, антибиотики, средства для обработки ран, обезболивающие.

Ранее Фонд Ахметова передал более 130 тысяч медикаментов больницам Харькова.

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