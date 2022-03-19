Войска РФ разрушили лыжную базу в Чернигове

Разрушен главный корпус базы, где жили молодые спортсмены, которые не имели жилья в Чернигове.

Оккупанты разрушили лыжную базу в Чернигове, где ранее проводились лыжные и биатлонные соревнования. Об этом сообщает Biathlon.com.ua.

Отмечается, что разрушен главный корпус, где жили молодые спортсмены, которые не имели жилья в Чернигове.

База была построенная в 1977 году. Она активно использовалась при проведении чемпионатов Украины по биатлону.

Ранее журналисты показали, как выглядит уничтоженный оккупантами в Чернигове стадион футбольного клуба Десна.